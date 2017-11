Estudante é autuado por exercício ilegal da odontologia em Serra Talhada

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO-PE e a polícia Civil fizeram na manhã do último sábado (18), um flagrante de atendimento ilegal na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

O fato aconteceu na Clínica Popular, Odonto Vitória, no centro da cidade. A fiscalização flagrou o momento em que o estudante de Odontologia, Edevaldo dos Santos, que cursa em Juazeiro do Norte-CE, foi flagrado atendendo um paciente.

A Clínica de nome Odonto Vitória funciona na Capital do Xaxado há alguns anos. Já foi denunciada ao CRO-PE por estar colocando a saúde e a vida de pacientes em risco, visto que o estudante fazia procedimentos de complexidades variáveis sem o devido conhecimento. O estudante foi levado para Delegacia Regional de Serra Talhada e deverá responder pelo ato na justiça.

Segundo a polícia, havia um dentista na clínica no momento do flagrante, este responder por encobrimento ilegal, e pode pegar punição ética que vai desde advertência confidencial até a cassação do direito de exercer a Odontologia.

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco alerta a população que para desconfiar de promoções, de propagandas apelativas, observar se na frente do Consultório ou Clínica existe o nome daquele profissional juntamente com o número do seu CRO-PE, que permite, numa busca no site do CRO-PE, saber se ele é inscrito e apto a prestar atendimento à população.

O CRO-PE tem a missão de supervisionar o exercício da Odontologia no Estado de Pernambuco, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da profissão e também pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem legalmente.

