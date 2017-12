Um estudante de 18 anos, foi detido com maconha na manhã dessa sexta-feira (01), no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Quando em rondas, Policiais Militares da Rocam do 14º BPM visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Que ao serem abordados, foi encontrado um cigarro de maconha com o imputado J. P. de S. A.

Diante dos fatos, o envolvido foi encaminhado à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.