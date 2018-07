Estudante pernambucano representa o Brasil na Olimpíada Internacional de Biologia

O estudante pernambucano Amarylis Lins Torres, de 17 anos, é um dos quatro representantes do Brasil na Olimpíada Internacional de Biologia, que acontece entre domingo (15) e o dia 22 de julho. Ele viaja no sábado (14) para o Irã, país onde ocorre a competição.

No terceiro ano do ensino médio, Amarylis passou por várias provas, horas de dedicação e estudo até chegar à etapa internacional da competição. Nas três fases nacionais da olimpíada, ele competiu com 50 mil estudantes de todo o país. O adolescente é apaixonado por ciências biológicas e, no fim do ensino médio, pretende tentar uma vaga nos cursos de biologia ou medicina.

“Foi muito difícil, eu tive que estudar muito, resolver muitas questões e ler vários livros da área. É importante ter foco, saber a hora de estudar, mas não exagerar, ter seu momento de lazer. Sobretudo, é preciso acreditar que é possível”, disse.

Segundo o orientador e professor da olimpíada do conhecimento da escola onde Amarylis estuda, Daniel Tenório, o estudante passou por diversos treinamentos e eventos culturais até chegar na fase mundial da competição.

“Cerca de quatro mil estudantes foram selecionados para a segunda fase e, desses, apenas 15 passaram para a terceira fase, que ocorreu no Butantan [em São Paulo]. Ao todo, 70 países participam da olimpíada internacional, o que é um número recorde, muito maior que nos anos anteriores”, explicou Daniel.

Colega de classe de Amarylis, o estudante Vinícius Alcântara considera o amigo um dos alunos mais aplicados. “Desde o primeiro ano, ele já mostrava que tinha esse destaque em biologia, assim como o domínio nas outras áreas do conhecimento. Ele sempre foi aplicado, dedicado aos estudos e que acompanha e auxilia os alunos em tudo o que eles precisam”, elogiou Vinícius.

De acordo com a mãe de Amarylis, a terapeuta holística e socióloga Rosaura Lins, o apoio em casa e na escola para ajudar os filhos a desenvolver as habilidades é essencial. “É importante ter disciplina, com horário de alimentação, de dormir, acordar, brincar e estudar. Ele foi acostumado a ter essa disciplina e levou isso para os estudos”, afirmou. (G1)