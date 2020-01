Estudante que vendia doces para pagar cursinho e acompanhava a mãe na luta contra o câncer é aprovada em medicina na UFPE

Cursar medicina é o sonho de milhões de brasileiros que buscam uma vaga nas universidades de todo o país. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), medicina foi o curso com maior número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com pouco mais de 274 mil. A jovem Laís Acioli, de 18 anos, é uma dessas pessoas. Ela batalhou por um ano até conquistar a vaga no curso da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), campus Caruaru, no Agreste.

Laís estava na lista do Sisu que vazou na manhã de terça-feira (28). O material se espalhou nas redes sociais antes da liberação oficial. Os resultados oficiais foram liberados no começo da noite da terça, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) atender um recurso do governo federal contra uma decisão da Justiça de São Paulo que vetava a divulgação dos dados.

Para conquistar a vaga, a jovem enfrentou um longo caminho até ser selecionada. Ela estudava cerca de 10 horas por dia, conciliando com a venda de doces para ajudar os pais a pagar o cursinho, e apoiando a mãe na luta contra o câncer de mama.

O interesse de Laís pela medicina começou logo cedo. A mãe contou que desde criança ela falava que queria ser médica. Com o tempo, o desejo de infância foi ganhando força e a jovem se apaixonou pela área neurológica. “Sou muito curiosa, então pretendo escolher a área de neurocirurgia, por ser uma parte do corpo pouco conhecida. Quero desvendar essa área”, disse a jovem.

A jovem se dedicou aos estudos e adotou uma rotina intensa, com aulas presenciais e online. “Eu acordava muito cedo e ia dormir muito tarde. Tinha várias aulas durante a semana e estudava bastante em casa. Apesar do cansaço, nunca pensei em desistir”, ressaltou a futura médica.

Laís também contou que para passar em medicina não precisou abdicar da sua vida social: “Eu tinha na minha cabeça que as pessoas que passam em medicina estudavam 24 horas por dia, e eu me traumatizei com isso. Mas quando chegou a minha vez foi completamente diferente. Tenho namorado, família, amigos e trabalho. Consegui dar atenção para todos eles, estudar e ainda fazer meus doces”.

Venda de doces e doença da mãe

Além da dedicação na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a estudante passou a fazer doces para ajudar a pagar os estudos. “Comecei a fazer os docinhos quando estava no colégio e fazia parte da comissão de formatura, depois continuei vendendo no cursinho particular para ajudar meus pais com as mensalidades. Vendia cerca de 120 doces por semana”, destacou.

Em meio a preparação para o Enem, a mãe da estudante foi diagnosticada com câncer de mama, um momento difícil para a jovem, que passou a acompanhar a mãe em todo o tratamento. A doença foi descoberta no início de 2019. “Fiquei muito apreensiva, porque sou totalmente apegada a ela”, falou.

Mas se você acha que isso interferiu de forma negativa nos estudos de Laís, está enganado: “Me deu foi força para continuar. Eu via minha mãe triste e queria dar essa alegria para ela. Tudo que ela queria era que eu passasse”. Essa semana a mãe da jovem vai passar pelas duas últimas sessões de radioterapia, com um estímulo a mais: a aprovação da filha.

Quando perguntamos se a prova do Enem foi difícil, a futura médica respondeu com tranquilidade: “O Enem é uma prova não só de inteligência e estudo, mas também de emocional e resistência. Como eu fazia simulado toda semana, já estava preparada de certa forma. No dia da prova estava muito tranquila, depois foi que eu fiquei nervosa”.

Para quem tem o sonho de cursar medicina e ainda não conquistou a aprovação, a estudante deixou um recado: “Continue tentando, só você sabe o quanto quer essa vaga. Não desista! Seu sonho não tem prazo de validade”. (G1)