Estudante suspeito de tráfico de drogas é preso em Arcoverde

Um estudante de 24 anos foi preso no último sábado (31) suspeito de tráfico de drogas em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado com uma mochila nas costas com 3 kg de maconha dentro.

Ainda segundo a PM, o jovem informou que na casa onde morava havia mais droga e uma balança de precisão. Ao chegar na residência, a polícia encontrou 100 gramas de semente de maconha e 12 kg da droga.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Arcoverde. O estudante foi autuado em flagrante e aguarda audiência de custódia. (G1)