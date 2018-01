Estudantes da rede estadual de Pernambuco embarcam para intercâmbio nos EUA

Um grupo de 41 estudantes da rede estadual de ensino pernambucana embarcou, nesta sexta-feira (5), para uma temporada de seis meses de intercâmbio nos Estados Unidos. Eles ficam um semestre em escolas espalhadas em diferentes regiões do país. Os alunos, vindos de várias cidades de Pernambuco, fazem parte da edição 2017 do Programa Ganhe O Mundo (PGM), do governo estadual.

Os estudantes são divididos em três grupos de embarque, todos com horários diferentes de voos. Eles ficam em 18 estados diferentes do país. Este é o primeiro embarque da segunda etapa da edição 2017 do programa.

Durante o intercâmbio, os alunos tem aulas em escolas de modalidade high school, equivalente ao ensino médio brasileiro, e ficam instalados em casas de famílias americanas (host family), onde conseguem vivenciar outra cultura.

Os alunos têm direto a seguro saúde internacional, passagens aéreas, acomodação em casas de família com todas as refeições, além de receberem bolsas mensais de R$ 719. Todos os gastos com passaporte, visto, malas e uniformes do programa também foram custeados pelo governo.

O programa foi criado em 2012 para dar oportunidade a estudantes da rede estadual de aprenderam um segundo idioma e conhecer outras culturas através da vivência em países de língua inglesa, espanhola e alemã. Nos cinco anos de programa, mais de seis mil estudantes já embarcaram.

Edição 2018

As inscrições da edição 2018 do PGM estão abertas no site da Secretaria de Educação de Pernambuco até o dia 21 de janeiro. Este ano, estão sendo oferecidas 1.090 vagas de intercâmbio em nove países. As novidades são a inclusão do idioma alemão e mais um destino de língua espanhola, a Colômbia. De acordo com o governo, as oportunidades de intercâmbio são destinadas às modalidades tradicional, com 1.045 vagas; musical, com 20 vagas; e esportivo, com 25 vagas.

Além da Colômbia, com 25 vagas, os estudantes também podem viajar, na modalidade tradicional, para países como Canadá (450 vagas), Estados Unidos (100), Nova Zelândia (100), Austrália (50), Argentina (125), Chile (125) e Espanha (65). Os cinco estudantes que embarcam para a Alemanha já foram definidos, após passarem por aulas de alemão.

Podem se inscrever para o intercâmbio cerca de 2,5 mil estudantes que já participam dos cursos de idiomas do PGM. De acordo com o cronograma do programa, as provas classificatórias acontecerão no dia 2 de março. As avaliações das disciplinas de português e matemática serão aplicadas das 9h às 12h, e a prova de idiomas (inglês, espanhol ou alemão) das 14h às 17h, todas no local onde o aluno participa do curso de idiomas.

O resultado deve ser divulgado no dia 3 de abril e homologado no dia 16 do mesmo mês. Todos os requisitos para a inscrição e critérios de classificação estão disponíveis no edital do programa. (G1)