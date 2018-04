Estudantes de Edificações do IF Sertão-PE realizam visita técnica na obra do shopping de Serra Talhada

As turmas do 1º ano do Ensino Médio Integrado em Edificações do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE realizaram, nos dias 12 e 13 de abril, as suas primeiras visitas técnicas. O grupo de estudantes viu de perto a construção do shopping center que está sendo instalado em Serra Talhada e, acompanhados por alguns professores do curso, viram sendo aplicados, muito do que é repassado em sala de aula.

A visita foi promovida para que os estudantes pudessem visualizar com mais propriedade os ensinamentos da disciplina “Materiais de Construção I”, ministrada pela professora Kalliny Cunha. Segundo a professora, a partir do momento que eles se veem em seu futuro ambiente de trabalho, facilita de forma considerável o que é exposto durante as aulas. “Os alunos conseguem identificar no campo, os componentes vistos em sala de aula e entendem a importância de estudar os materiais, visando os critérios técnicos, econômicos e estéticos na construção civil”, salientou.

Os estudantes Victor Nascimento e Amanda Ramos, do 1º ano B, contaram o que foi mais interessante na visita técnica. “O que mais gostei foi entender o que eles fazem lá dentro. As normas de segurança, os equipamentos que usam, a forma com que eles trabalham com materiais utilizam na obra”, afirmou o jovem. “A professora já havia nos explicado como eram feitos alguns materiais, mas lá pudemos ver na prática, tiramos todas as dúvidas e foi muito bom!”, destacou Amanda.

O curso de edificações é o mais recente a ser ofertado no campus Serra Talhada. Existem três turmas em curso: duas de Ensino Médio Integrado e uma na modalidade Proeja.