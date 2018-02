Estudantes de MT criam dispositivo elétrico para matar Aedes aegypti e vão apresentá-lo a investidores no PE

Cinco alunos do ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), localizado em Diamantino, a 209 km de Cuiabá, venceram a Maratona Células Empreendedoras MT 2017, na quarta-feira (21). Eles criaram um dispositivo que permite atrair e matar mosquitos da dengue através da liberação de aminoácidos.

Orientados pelo professor de biologia do IFMT de Diamantino, Giovane Spíndola, os alunos do 2º ano do ensino médio da unidade desenvolveram o Aminotec.

“É um dispositivo elétrico, dentro dele tem uma placa aquecedora, que nos mesmos produzimos. Quando ele libera os aminoácidos no ar, os mosquitos são atraídos e morrem”, explicou. Para Giovane, é importante a participação dos alunos em projetos de empreendimentos que buscam mudanças na sociedade. Ele contou que foi a primeira vez em que viu alunos adolescentes virando noites em um projeto científico.

“Eles (os alunos) agarraram essa oportunidade com todas as forças. São alunos adolescentes moradores do interior do estado, que produziram coisas extremamente relevantes para a sociedade”, disse.