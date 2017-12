Estudantes de Refrigeração e Climatização do IF Sertão de Serra Talhada realizam visitas técnicas em empresas de Petrolina e Juazeiro

Nos dias 8 e 9 de dezembro, um grupo de estudantes do curso Técnico em Refrigeração e Climatização do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE participaram de duas visitas técnicas, realizadas nas cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. O objetivo foi proporcionar aos futuros profissionais, maiores conhecimentos práticos acerca de tudo o que é visto em sala de aula.

A primeira visitação foi realizada na NIAGRO, empresa presente desde 1991 em Petrolina, que desenvolve projetos envolvendo os frutos da acerola. Acompanhados pelos professores Oto Lima, Martin Costa e Thiago Figueiredo, os estudantes puderam conhecer junto aos funcionários da empresa todo o processo de estocagem da acerola em câmaras frias de médio e grande porte, o sistema de refrigeração e climatização local, além de todo o processo de fabricação até o produto final da poupa.

No dia seguinte, o grupo se dirigiu até a cidade de Juazeiro, onde conheceram o sistema de refrigeração do Juá Garden Shopping, que devido sua grandiosidade, despertou mais ainda a curiosidade dos estudantes. O shopping utiliza um sistema no estilo Chillers, que tem a potência medida em toneladas de refrigeração e são capazes de trabalhar com uma grande variação de temperatura. Na ocasião, todos viram na prática, lições passadas nas disciplinas Princípios da Refrigeração e Climatização e Refrigeração Industrial e Comercial.

Para a estudante Eloina Lopes, que está no último período do curso, a realização das visitas foi importante, sobretudo, pela contribuição que elas deram à sua formação. “Tive a oportunidade de ver de perto equipamentos e sistemas maiores, além de e observá-los funcionando tal como aprendemos. Participar da visitação foi muito positivo para todos nós”, destacou a jovem.

Coordenador e professor do curso de Refrigeração e Climatização, o professor Oto Lima, afirma que, ao proporcionar este tipo de momento, o IF Sertão-PE só agrega mais conhecimento e interesse aos estudantes. “Eu vejo extremamente necessárias estas visitas porque em sala de aula vemos a teoria, fazemos muitos cálculos, muitos desenhos no computador e no papel. Quando chegamos nas empresas e vemos tudo aquilo instalado, os alunos sentem mais curiosidade, tentando comparar o que aprenderam no campus e vendo casar com a prática”, concluiu o professor.