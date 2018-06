Estudantes do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE realizam visita técnica a empresas de Recife

Nos dias 25 e 26 de junho, um grupo de estudantes do curso Técnico em Refrigeração e Climatização do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, realizaram mais uma visita técnica. Eles estiveram na cidade de Recife-PE, a fim de expandirem seu conhecimento através de visitação a duas diferentes empresas.

Acompanhados pelos professores Oto Lima e Isabel Cabral, os estudantes realizaram a primeira visita na Fricon, empresa que produz equipamentos como freezers e expositores para os mais diversos segmentos de refrigeração. Esta foi a oportunidade que o grupo teve de conhecer toda a linha de produção da empresa, e verem a atuação do técnico em refrigeração em mais uma especificidade da profissão. Para Matheus Gomes, estudante do campus, poder vivenciar o que só tinha visto em sala de aula, foi o mais incrível da visitação. “Pude ter mais um contato com a área, isso porque uma fábrica assim grande não temos em Serra Talhada. Muita gente pensa que nosso curso se limita a lidar apenas com condicionadores de ar de pequeno porte, e lá vemos que nosso campo de atuação é muito grande também”, destacou o jovem.

No segundo dia, o grupo conheceu o sistema de refrigeração usado no Marante Plaza Hotel, localizado na orla da cidade. Para este momento, o grupo foi acompanhado também pelo professor Luis Lavour, docente do IFPE – campus Recife, que conduziu os alunos durante a visita e mostrou os aparelhos dos tipos Chillers e Fan Coil, bastante utilizados em locais trabalham com maquinário de grande porte ou em locais com temperatura alta.

Segundo a professora Isabel Cabral, as visitas técnicas feitas para os estudantes são grandes oportunidades de crescimento profissional. “Eu ministro a disciplina Princípios de Refrigeração e Climatização e, em sala de aula, mostrei através de vídeos e slides, os aparelhos Chillers e aqui eles puderam ver o tamanho real do equipamento, toda sua proporção e funcionamento, então para eles foi muito proveitosa a visita técnica”, concluiu.