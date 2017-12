Estudantes do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE são premiados em Olimpíada de Física

O grupo de alunos e servidores prestigiou a entrega de medalhas aos dois estudantes.

Pelo segundo ano consecutivo, estudantes do campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) foram premiados na Olimpíada Pernambucana de Física (OPEF). A aluna Maria Larissa Melo, do 2º ano do Ensino Médio Integrado (EMI), que ganhou medalha de bronze na edição de 2016, tornou a repetir o feito e desta vez, o campus também foi contemplado com a medalha de prata para Júlio Luckwu, do 1º ano do EMI.

Realizada pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), a OPEF tem o objetivo de valorizar o ensino da disciplina e revelar talentos para o futuro das inovações científicas na área entre estudantes de ensino médio. Participaram da competição, alunos de cerca de 120 escolas públicas e privadas de todo o estado. As provas foram aplicadas no dia 20 de outubro.

Para o professor de Física do campus, Daniel Santos, é gratificante que seu trabalho esteja sendo estímulo para os alunos visto que na edição do ano passado já foi possível obter resultados assim como em 2017. “Nós continuaremos estimulando cada vez mais o estudo da física, da ciência de um modo geral e a olimpíada é uma maneira de impulsionar os estudantes se dedicarem mais. Não é porque estamos em Serra Talhada, que está longe da capital não podemos competir igualmente. A olimpíada veio pra mostrar o contrário”, salientou o professor.