ETE Clóvis Nogueira Alves abre processo seletivo em Serra Talhada

A Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves (ETECNA), localizada em Serra Talhada, abriu inscrições para os cursos de Logística e Edificações nessa terça-feira, (09). Interessados podem se inscrever por meio do site da Secretaria Estadual de Educação até o dia 19 de novembro.

São 45 vagas para cada um dos cursos e a seleção ocorre através de uma prova classificatória. Esse exame será presencial, entre os dias 22 de novembro a 10 de dezembro.

Os candidatos saberão o resultado da prova no dia 17 de dezembro e as matrículas começam na data seguinte do mesmo mês.

Do Nayn Neto