‘Eu prefiro calcular’, afirma adolescente que tirou 960 na redação do Enem 2017

A lexia Duque tem 17 anos e conseguiu tirar 960 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. No entanto, a adolescente que mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, revelou que prefere uma matéria fora da área da língua portuguesa. “Eu não sou muito chegada a ler, mas tento me esforçar bastante. Eu prefiro calcular”, disse.

A preferência pelos cálculos reflete na profissão que a jovem estudante pretende seguir. Com a nota do Enem, ela vai tentar uma vaga no curso de engenharia de produção da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Para se preparar para a redação do exame, que teve como tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, a futura engenheira participou de um cursinho preparatório. Mas Alexia afirmou que também deve o resultado “aos mestres do colégio” onde estudou.

“Desde o 1º ano do Ensino Médio estou focada nos estudos. Sempre tenho me dedicado para conseguir um bom resultado diante de tanta concorrência”, Alexia Duque.

Alexia ainda acumula duas conquistas nos vestibulares: o 1º lugar em administração da Universidade de Pernambuco (UPE) campus Caruaru, pelo Sistema Seriado de Avaliação (SSA), e o 3º lugar em engenharia de produção em um centro universitário particular do município.

“Passar em administração na UPE, pelo SSA, também foi um dos meus principais objetivos, caso eu não conseguisse ser aprovada em engenharia”, revelou.

Do G1 Caruaru