“Eu queria ir embora hoje”, diz mãe de Gugu durante velório

Maria do Céu, 90 anos, mãe de Gugu Liberato, está no velório do filho, na Assembleia Legislativa de São Paulo, desde essa quinta-feira (28) recepcionando amigos e familiares.

Ao jornalista Luiz Bacci, ela afirmou, emocionada, que “queria ir embora hoje”. O profissional, por sua vez, disse a ela que não se pode “atropelar os desígnios de Deus”.

Gugu será enterrado hoje (29), no mesmo dia que seu pai, Augusto Claudino Liberato, que morreu há 10 anos.

Fonte: Pleno News