Evento oficializa novo grupo político em Serra Talhada

De olho nas eleições de 2020 o grupo político Nova Via se reuniu com alguns integrantes nessa quarta-feira (23), para discutir metas e ações para o crescimento em Serra Talhada.

O grupo político tenta se fortalecer com o objetivo de somar candidaturas nas eleições municipais, rivalizando com os grupos tradicionais, o do prefeito Luciano Duque (PT) e do Deputado Federal, Sebastião Oliveira (PR).

“Uma reunião muito positiva, muitos que fazem parte do projeto não puderam comparecer, mas os que vieram ficaram bastante empolgados e com muita vontade de vestir a camisa para apresentarmos algo novo à população de Serra Talhada. Não tenho dúvidas de que vamos crescer muito, por isso nossa intenção é difundir mais nossas ideias, projetos, para atrairmos mais pessoas para apoiar esse projeto, que visa tão somente construir uma participação mais efetiva do cidadão, na construção de uma cidade ainda melhor”, disse o empresário Elyzandro Nogueira.

CONTAS PÚBLICAS

O grupo aposta no discurso do enxugamento das contas públicas para gerar economia aos cofres públicos, eficiência dos serviços e nas indicações de técnicos para a gestão.

“Esse é o modelo novo, para fazer a política velha, da ineficiência dos serviços, do estrangulamento da máquina com pessoas penduradas na gestão, sem dar uma boa colaboração, isso a gente já vê por ai”, disse Glewbber Mourato, arrematando:

“Estamos buscando apresentar um modelo de gestão e de participação da população mais eficiente e transparente, o povo cansou ‘do tapinha nas costas’ e de obras eleitoreiras. O dinheiro do povo tem que ser respeitado e nós queremos somar junto com aqueles que desejam contribuir com um novo projeto político em Serra Talhada, por não concordar que as mesmas pessoas se revezem no poder com as mesmas promessas”.