Ex-‘BBB’ Maria Melilo estaria namorando com ex-governador Jarbas Vasconcellos

Na alta sociedade do Recife (PE) não se fala em outra coisa que não o namoro não-assumido do ex-governador e atual deputado federal Jarbas Vasconcellos (PMDB). O parlamentar de 75 anos estaria namorando a ex-“BBB” Maria Melilo, 34, que que venceu a 11ª edição do reality da Globo. A informação é da coluna “Olá”, assinada por Fefito, no jornal “Agora, do Grupo Folha.

Os dois foram vistos juntos durante o desfile do Galo da Madrugada, no Recife, no último sábado (10). Após a folia, os dois embarcaram juntos para Portugal.

Os rumores sobre o namoro dos dois começaram no final de 2017, quando Melilo se hospedou na casa do parlamentar em Paulista (PE). Vasconcellos foi governador de Pernambuco de 1999 a 2006.

Da Folhapress