Ex-candidata a vereadora morre vítima da Covid-19 em Salgueiro

Salgueiro registrou mais uma morte em decorrência da Covid-19. A ex-candidata a vereadora pelo PSB Nelcina Mota de Lima, popular “Pipia Mota”, 65 anos, morreu vítima da doença nesta quarta-feira, 25. Ela estava internada há alguns dias numa unidade hospitalar do município.

Pipia concorreu a uma vaga na Casa Epitácio Alencar pela coligação “Unidos por Amor a Salgueiro”, que elegeu Dr. Marcones como novo prefeito do município no dia 15 de novembro. Internada antes do dia do pleito, ela recebeu 17 votos e não conseguiu se eleger.

