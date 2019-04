Ex-candidato a vereador de Petrolina é preso em flagrante por tentativa de estelionato

Um candidato a vereador de Petrolina nas eleições de 2016 foi preso nessa quarta-feira (03) por tentativa de estelionato qualificado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Rafael da Silva Marcolino, estava acompanhado de Mayck Alipio Nunes de Souza, quando procurou a agência da Caixa Econômica Federal para abrir uma conta e solicitar um empréstimo no valor de R$ 8 mil. Os documentos apresentados eram falsos. A gerência do banco acionou a polícia e os delegados Daniel Moreira e Gregório Ribeiro efetuaram a prisão em flagrante.

Uma audiência de custódia será realizada na manhã desta quinta-feira (04), onde os dois suspeitos ficarão à disposição da justiça.

Rafael da Silva Marcolino também chamado de ‘Rafinha’ foi candidato a vereador de Petrolina nas eleições municipais de 2016 pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).