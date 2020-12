Ex-deputado federal Cadoca morre aos 80 anos devido a complicações da Covid-19

O ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca morreu nesse domingo (13), no Recife, após complicações causadas pela Covid-19. Ele tinha 80 anos e passou 40 dias internado no Hospital Português, no Centro da cidade.

A notícia foi confirmada por parentes de Cadoca. O ex-deputado teve diagnóstico positivo para a doença causada pelo novo coronavírus no dia 29 de outubro. Iniciou o tratamento em casa, mas apresentou problemas respiratórios e, desde então, estava internado no Hospital Português.

A cerimônia de cremação dele aconteceu no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife, nesse domingo (13). Cadoca deixou esposa, quatro filhos e uma neta. (G1)