Ex-deputado fica ferido no dia do aniversário após carro capotar na BR-232

O ex-deputado estadual Israel Guerra sofreu um acidente de trânsito na manhã desse sábado (21), dia em que completa 55 anos, na BR-232, no município de Moreno, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele e outro homem ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital da cidade.

Ainda segundo a PRF, o carro onde os dois homens estavam aquaplanou e capotou no canteiro central da rodovia, caindo às margens da pista. O acidente ocorreu no quilômetro 20,6 da BR-232, no sentido para o interior de Pernambuco, por volta das 9h10.

O ex-deputado foi socorrido por moradores da região, em estado mais grave que o outro homem que também se feriu, mas estável e consciente. Ele foi transferido para um hospital particular no Recife. (G1)