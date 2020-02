Ex-genro é suspeito de matar idosa em São José do Egito

Um ex-genro é suspeito de matar uma idosa de 60 anos em São José do Egito, no Sertão pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo da mulher foi encontrado na manhã da quarta-feira última (26) na zona rural do município com sinais de espancamento e cortes na região das pernas.

De acordo com a polícia, a vítima teria discutido com o ex-genro dias antes e, na noite anterior ao crime, o suspeito foi visto próximo a casa da vítima.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do estado.

A Polícia Civil de São José do Egito investigará o caso.

Do NE10 Interior