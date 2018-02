Ex-jogador do Salgueiro morre vítima de leucemia aos 32 anos

O ex-jogador do Salgueiro, Paulo Junior, de 32 anos, morreu nesta sexta-feira (2) em decorrência de uma de Leucemia. O atleta teve uma recaída após ser tratado em 2015, quando teve que abandonar a carreira para se tratar, conseguindo um transplante de medula óssea, doada pela irmã.

O atleta foi internado novamente em Recife há algumas semanas e seguia o tratamento a base de quimioterapia e era acompanhado pelos pais. A morte foi confirmada por familiares e amigos, mas o local e horário do velório do jogador a ainda não foram confirmados, pois o corpo ainda está em Recife.

Natural de Mossoró, Paulo Junior defendeu ABC e América-RN após ser revelado pelo Potiguar de Mossoró em 2004. O atacante ainda vestiu a camisa de outro time mossoroense, o Baraúnas.

Mas a carreira do ex-atacante explodiu fora do Brasil, atuando principalmente em países árabes, como Omã, Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, além de ter passagens na França e Coreia do Sul.

