Ex-jogador do Sete de Setembro morre após carro colidir em caminhão no Agreste de PE

Um homem de 23 anos morreu e outro ficou ferido após um carro colidir em um caminhão na noite da terça-feira (11). O acidente ocorreu na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do automóvel acessou a contramão da rodovia e colidiu de frente com um caminhão. O condutor do carro ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

A vítima fatar foi identificada como Raldinei Torres Brito, ex-jogador do Sete de Setembro Esporte Clube. O time decretou luto de três dias.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, conforme informou a PRF. A Polícia Civil de Garanhuns esteve no local e vai investigar o caso. O corpo do passageiro foi para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. (G1)