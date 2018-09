Ex-marido de PM assassinada no Sertão de PE é preso na Paraíba, suspeito do crime

Foi preso em Pombal, no Sertão da Paraíba, o ex-marido da policial militar paraibana, Aline Ribeiro de Araújo, 31 anos, que foi encontrada morta dentro de casa, na manhã desta terça-feira (11), em Tuparetama, no Sertão de Pernambuco. Ele é apontado como o suspeito de ter cometido o crime e a prisão dele aconteceu nesta quarta-feira (12), em cumprimento a uma ordem de prisão expedida pela justiça de Tuparetama, onde a PM foi assassinada.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é de Pombal e trabalhava como segurança. Ele não reagiu à prisão e foi levado para a delegacia da cidade, por policiais da Paraíba e de Pernambuco. Durante esta quarta-feira, as equipes também fizeram buscas na casa da mãe do suspeito e apreenderam uma arma desmontada e um aparelho celular. Ainda conforme a polícia, as investigações apontam que o crime tenha sido motivado por questões passionais.

A policial militar era lotada na 3ª Companhia da Polícia Militar, no município de São José do Egito, em Pernambuco e, enquanto os policiais faziam a operação para prender o suspeito, o corpo dela estava sendo velado na casa de familiares, em Pombal. No fim da tarde, o corpo da policial militar foi sepultado no cemitério da cidade. (G1)