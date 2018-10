Ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa declara voto em Fernando Haddad

“Pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato me inspira medo. Por isso, votarei em Fernando Haddad“. Foram com essas palavras que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, declarou seu voto no candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), por meio de publicação em seu perfil no Twitter neste sábado (27), véspera da votação no segundo turno.

Há algumas semanas, Barbosa foi visitado por Haddad em busca de apoio para a formação de frente democrática que se contraponha a Jair Bolsonaro (PSL). O ministro aposentado foi relator do mensalão, que condenou e prendeu petistas históricos, como José Dirceu, José Genoino e João Paulo Cunha.

