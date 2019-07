Ex-prefeito de Sertânia é preso em operação da Polícia Civil

O ex-prefeito de Sertânia, no sertão pernambucano, Guga Lins (PTC), foi preso durante a operação “Res Publicae”, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (4). A investigação, que começou em 2017, tinha o objetivo de desarticular organizações criminosas envolvidas em crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, peculato e organização criminosa.

Além do ex-prefeito de Sertânia, o delegado Ubiratan Rocha confirmou a prisão de Antônio Carlos, ex-secretário de Saúde do município. No total, durante a operação, foram cumpridos seis mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão.

A operação é coordenada pela Diretoria Integrada do Interior e supervisionada pela Chefia da Polícia. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL) e o Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB).