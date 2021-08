Ex-prefeito de Tacaratu morre em acidente aos 55 anos

Na madrugada desta quarta-feira, o ex-prefeito de Tacaratu, José Gerson da Silva, 55 anos, morreu em acidente no litoral do Rio de Janeiro.

As informações ainda são inconsistentes sobre as circunstâncias do acidente. Sabe-se que Gerson estava acompanhado do filho, Gersinho Silva, e do motorista, Nando, que saíram com vida do ocorrido. Segundo Itamar França para a Manhã Total, eles teriam sido vitimados por uma tentativa de assalto. Ao escapar, o veículo teria capotado.

Gerson era muito ligado aos deputados Rodrigo Novaes e Augusto Coutinho. Ele governou Tacaratu por dois mandatos, entre entre 2013 e 2020. Nas redes sociais, a prefeitura de Tacaratu, gerida por Washington Araújo (MDB), anunciou o luto oficial. Washington era seu adversário político, já que Gerson apoiou a cabelereira Sandra Regina, do PSB.

“Hoje, 11 de agosto de 2021, nos despedimos do ex – Prefeito do Município de Tacaratu, José Gerson da Silva, nascido no dia 26 de Julho de 1966, no sítio Malhada do saco, filho de Joaquina e Zé de Santa (in memorian), esposo de Diva de Souza Carvalho e pai de Gerson Junior”.

Gerson sempre residiu no distrito de Caraibeiras. Começou a trabalhar ainda na infância. “Sempre foi uma pessoa sonhadora e nunca desistiu dos seus sonhos, amante do futebol. Artesão, empresário e ex-prefeito do município, deixou um legado marcante para todos nós. Que descanse em paz, que Deus conforte todos os familiares e amigos”, conclui a nota.

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) através do seu presidente, José Patriota, lamentou profundamente a morte do ex-prefeito. “José Gerson possui relevantes trabalhos quando governou Tacaratu entre os anos de 2013 e 2020. Nossa solidariedade aos seus familiares e amigos, que Deus os conforte neste momento de dor”.

DO Nill Júnior