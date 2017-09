Ex-presidiário é detido por ameaça, desobediência e resistência em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM foram acionados pela Central do 14º BPM, para averiguar a ocorrência de perturbação do sossego e ameaça no bairro Bom Jesus volta das 23h30 desse sábado (16). Chegando ao local depararam-se com a pessoa, ex-presidiário, bastante exaltado, não obedecendo as ordens dada pelo policiamento, o qual teve que ser contido, sendo utilizado a força necessária.

Após ser contido o imputado ameaçou o policiamento e dessa forma foi conduzido até a DPC local para providências.