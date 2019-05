Ex-presidiário é morto a facadas no Sertão de Pernambuco

Um homem de 32 anos foi morto a facadas na madrugada dessa quarta-feira (8) em Manari, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Costa e Silva, no Centro da cidade.

Ainda de acordo com a PM, o homem, que tinha passagem pela polícia, morreu no local. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas, até o momento desta publicação.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)