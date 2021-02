Ex-presidiário é preso após dar chutes e soco no olho da filha de 5 anos no Sertão de Pernambuco (GN – Polícia)

Um homem foi preso após agredir fisicamente sua filha de 05 anos com um soco no olho direito, vários puxões de cabelo e chutes na tarde de sexta-feira (5), no Bairro Boa Vista, em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acusado é ex presidiário, e segundo a sua esposa este fato é frequente, porém ela tem medo de denunciar o esposo, tendo em vista que ele já cumpriu pena por homicídio, tentativa de homicídio, e responde por violência doméstica contra ela.

Após praticar o ato, o acusado saiu de casa, sendo localizado em um bar da cidade e tentou fugir, mais foi contido pelos policiais, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Arcoverde, onde foi autuado em flagrante delito e aguarda audiência de custódia.

Do Site Dárcio Rabelo