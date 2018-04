Ex-presidiário é preso em Serra Talhada com veículo roubado

Na manhã da última segunda-feira (10), policiais da 9ª CIPM (Araripina), abordaram, no bairro da Coxixola, próximo ao aeroporto da cidade de Serra Talhada, um veículo Onix, cor Branca, o qual lhe foi dada ordem de parada, porém o mesmo não obedeceu, tendo sido realizado o acompanhamento e em um determinado local o efetivo policial conseguiu abordar o veículo.

No momento da abordagem o condutor, Marcelo dos Santos, apresentou documentos de um veículo de placas PDQ-1196, Onix de cor branca, ano 2016, porém ao solicitar auxilio de Agentes de Inteligência do NIS-4/7°BPM-9ªCIPM, foi constatado que o documento era falso e o veiculo clonado. O documento apresentado era de 2018 e, após consultas nos sistemas disponíveis, foi verificado que o último CRLV do referido carro teria sido emitido no ano de 2017. Durante um levantamento mais detalhado foi constatado que as placas originais do veículo seriam PDJ-8675, com queixa de roubo no dia 25/02/2018, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe.

Segundo a levantamento, foi constatado que o condutor, Marcelo dos Santos, é natural da cidade de Betânia, é ex-presidiário e responde a vários inquéritos por homicídio, roubo e furto, no estado de Pernambuco.

O condutor e o veiculo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto