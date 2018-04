Ex-vereador é preso por abusar de criança com problemas mentais, no Sertão de Pernambuco

A Polícia Civil prendeu, em Santa Terezinha, no Sertão de Pernambuco, um ex-vereador acusado de abusar sexualmente uma criança de 11 anos com histórico de problemas mentais. José Adone Batista de Brito, conhecido por Quitinga, trabalha como protético e foi preso, nessa quinta (12), após uma denúncia do Conselho Tutelar da cidade.

O abuso teria sido praticado dentro do consultório do ex-vereador, segundo a vítima, que foi ouvida pela Polícia Civil com acompanhamento de psicólogos. O acusado foi encaminhado à Cadeia Pública de São José do Egito.

Da Folha de Pernambuco