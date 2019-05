Exame não confirma estupro de jovem após sair de faculdade em Arcoverde

A Polícia Civil divulgou nessa segunda-feira (27) que concluiu que era falsa a notícia do suposto crime de estupro ocorrido em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na noite da última quinta-feira (23). Segundo a Polícia Civil, a jovem foi encaminhada para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, após receber alta médica do Hospital Regional de Arcoverde.

A equipe de investigação iniciou as diligências para coletas de imagens que pudessem ter flagrado a suposta ação dos criminosos e, durante a análise dos vídeos, verificou-se que a jovem, sequer, passou pelo local, no horário em que afirma ter sido atraída e capturada pelos homens.

Além disso, outros elementos colhidos durante a investigação, aliados às imagens das câmeras de monitoramento, demonstram que o caso não ocorreu, e que a ocorrência do crime era falsa.

Ainda conforme a polícia, as investigações seguirão visando apurar a conduta da jovem, que cometeu falsa comunicação de crime, cuja pena é de detenção de um a seis meses ou multa. (G1)

Relembre: Jovem é vítima de estupro após parar para ajudar homem quando voltava da faculdade em Arcoverde