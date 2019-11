Executiva Nacional do PSL pune 18 deputados

A executiva nacional do PSL, presidida pelo deputado Luciano Bivar, que convocou seus correligionários, deu parecer opinativo com penalidades para os seguintes deputados, a fim de que o Diretório Nacional analise e delibere sobre a aplicação:

1) ALCÍBIO MESQUITA BIBO NUNES: suspensão de 12 (doze) meses.

2) ALESSANDRA DA SILVA RIBEIRO: suspensão de 12 (doze) meses.

3) ALINE SLEUTJES: advertência.

4) BEATRIZ KICIS TORRENTES DE SORDI: suspensão de 6 (seis) meses.

5) CARLA ZAMBELLI SALGADO: suspensão de 6 (seis) meses.

6) CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR: suspensão de 7 (sete) meses.

7) CHRISTINE NOGUEIRA DO REIS TONIETTO: advertência.

8) DANIEL LUCIO DA SILVEIRA: suspensão de 12 (doze) meses.

9) EDUARDO NANTES BOLSONARO: suspensão de 12 (doze) meses.

10) ELIESER GIRÃO MONTEIRO FILHO suspensão de 3 (três) meses.

11) FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO: suspensão de 6 (seis) meses.

12) GERALDO JUNIO DO AMARAL: suspensão de 3 (três) meses.

13) HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOPES: advertência.

14) LUIZ ARMANDO SCHROEDER REIS: advertência.

15) LUIZ PHILIPPE DE ÓRLEANS E BRAGANÇA: suspensão de 3 (três) meses.

16) MÁRCIO DA SILVEIRA LABRE: suspensão de 6 (seis) meses.

17) UBIRATAN ANTUNES SANDERSON: suspensão de 10 (dez) meses.

18) VITOR HUGO DE ARAÚJO ALMEIDA: suspensão de 7 (sete) meses.

Segundo a ata do PSL, desta quarta-feira (27), o parecer emitido pelo presidente em exercício, Antônio de Rueda, vice-presidente da legenda, os 18 representados infrigiram o art. 131 não apenas no inciso, mas também no inciso II e IV do estatuto, razão pela qual opina pela intervenção com dissolução do órgão partidário estatal.