Exército pode ajudar no desbloqueio das estradas em Pernambuco

Além de garantir a normalidade dos serviços prioritários à população, o Governo do Estado anunciou que vai intensificar o desbloqueio nas rodovias para garantir que o combustível transportado chegue ao seu destino final. Sobre o uso de forças policiais, Paulo Câmara afirmou que “não podemos penalizar os nove milhões de pernambucanos com desabastecimento em áreas vitais” e, “caso seja necessário vamos tomar todas as medidas para que haja o desbloqueio”, disse em entrevista cedida no Palácio do Campo das Princesas nesse domingo (27).

O Governo, inclusive, solicitou ao Exército informações sobre como eles estão operando no Estado. “Nós também queremos participar destas operações, mas independente da atuação deles, vamos ter que agir e isso está muito claro”, afirmou Câmara.

Também na tarde deste domingo, o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, esteve reunido com o Comando do Exército para tratar do assunto. Dos 39 pontos de bloqueio nas rodovias de Pernambuco, agora restam 32 pontos. “Estamos preparados para normalizar a situação. O diálogo está mantido, mas caso seja necessário todas as medidas serão tomadas para que haja o desbloqueio”, ressaltou o governador. A respeito da possível participação dos empresários nesse movimento de greve, Câmara disse que a Policia Civil e a Polícia Federal estão atuando nas investigações.

Serviços

Os órgãos do Judiciário do Estado vão manter a suspensão das suas atividades. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) e a Defensoria Pública do Estado continuarão sem expediente até o próximo dia 31 de maio. Escolas particulares e universidades cancelaram aulas.

Da Folha de Pernambuco