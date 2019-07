Exposerra começa nesta quinta-feira com mais de 260 estandes

A 20ª edição da Exposerra começa nesta quinta-feira (11) e segue até o sábado (13) no Pátio de Eventos Waldemar Oliveira, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Este ano, serão 260 estandes e mais de 100 expositores, de diversos setores da economia. Há representantes do ramo de alimentos, imobiliário, veículos, energia, moda e beleza, entre outros.

De acordo com a organização do evento, mais de 15 mil pessoas são esperadas por dia na feira. Uma das grandes novidades desta edição é a Arena da Moda e Beleza, que começa na sexta e receberá desfiles de marcas da região, mostrando as tendências e novidades deste universo.

Além disto, a Arena Gastronômica exibe o melhor da culinária regional. Oito empresas do segmento desenvolveram pratos novos para a feira. O cardápio vai desde o pastel até doces. As empresas participantes foram capacitadas pelo Sebrae em parceria com o Senac para um verdadeiro festival de gastronomia. O público poderá escolher entre os três melhores pratos, que serão premiados.

Shows

O encerramento da Exposerra será no sábado (13), com shows de Felipe Ferraz, Capim com Mel e Luiza e Maurílio. A 20ª Exposerra é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas e pelo Sindicato das Empresas de Comércio de Bens e Serviços (SINDCOM).

Do NE10