Exposerra começou após um calote; conheça a história da feira

A Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada (Exposerra) já é realizada há 19 anos no Sertão pernambucano. Com tanto sucesso, ninguém imagina que o evento começou após um calote, no ano de 1999. Um homem teria enganado comerciantes da região para realizar um evento e fugido com o dinheiro arrecadado.

A partir daí, os empresários conseguiram apoios e realizaram a primeira edição da Exposerra.

Conheça a história no primeiro episódio da série “Vem que tem Exposerra”, da repórter Jailma Barbosa:

Do NE10