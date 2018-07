Expositores da Arena Gastronômica na ExpoSerra fazem Curso de Culinária Brasileira

A ExpoSerra está chegando e os empresários que vão compor a Arena Gastronômica, promovida pela Unidade do Sebrae no Sertão Central, Mocotó, Pajeú e Itaparica, já estão se preparando para servir produtos de qualidade, saborosos, rápidos e inovadores.

De acordo com a Analista do Sebrae, Ana Paula, os selecionados para oferecerem seus serviços no vento já participaram de um curso de gestão para bares e restaurantes, mas ainda há alguns preparativos antes da feira.

“Todos os participantes fazem alguns cursos e oficinas preparatórios, a fim de que apresentem pratos novos na feira. Diante disso, estamos promovendo, nos dias 05, 06 e 07 de julho, o curso de Gastronomia Regional Brasileira, com Giovana Nakaroto, que é chefe de gastronomia, em parceria com o Senac”, informa Ana. O curso, que tem objetivo de valorizar a gastronomia local, durante uma das maiores feiras de negócio da região, será realizado na carreta do Senac, estacionada em frente a igreja Nossa Senhora da Penha, além de aulas nos restaurantes dos participantes. “Essa visita in loco é importante para que a chef também dê dicas que ajudem a agilizar os processos na cozinha, bem como melhoramentos de produtos e serviços”, explica a analista. Ao todo, a Arena Gastronômica vai contar com 8 expositores. Sete deles já foram selecionados. Ainda há uma vaga. De acordo com Ana Paula, os interessados em concorrer a esta vaga, deve procurar pela analista Ana Paula ou pela Assistente Carla, na sede do Sebrae de Serra Talhada, localizado na Praça Barão do Pajeú, das 8h às 12h e das 13h às 17h. “O diferencial desta feira é que todos os participantes vão criar um novo prato, com ingredientes da nossa região, prático e rápido, para lançarem na Arena”, conclui Ana Paula. SERVIÇO: Evento: Curso de Gastronomia Regional Brasileira Data: de 05 a 07 de julho de 2018. Local: Carreta do Senac, em frente à igreja Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada-PE. Inscrições para a vaga da ExpoSerra: Sebrae Serra Talhada (Praça Barão do Pajeú) Data: Até dia 03 de julho. Horário: De 8h às 12h e das 13h às 17h.