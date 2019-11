Faculdade de Integração do Sertão, em Serra Talhada, realiza vestibular

A Faculdade de Integração do Sertão (FIS), localizada em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco, está com inscrições abertas para o Vestibular 2020.1. As provas oferecem vagas em 11 cursos de graduação e acontecem no dia 08 de dezembro, das 8h30 às 12h30.

Entre os cursos oferecidos existem vagas para a área de Saúde, nas graduações de Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Educação Física e Odontologia. Em Ciências Sociais e Aplicadas, são oferecidas as graduações de Administração, Ciências Contábeis e Direito. Na área de Exatas, é possível cursar Engenharia Civil.

Informações sobre o valor das taxas de inscrição, impressão de boleto, regras para o dia da prova, peso das áreas da prova, divulgação de resultado, assim como período de matrículas, podem ser obtidas por meio do Edital Vestibular 2020,1, disponível no site da FIS, no endereço eletrônico da instituição. As inscrições devem ser realizadas pelo site da faculdade e acontecem até o dia 29 de novembro. Os inscritos terão acesso ao prédio 30 minutos antes do horário previsto no edital.

Estrutura

A FIS tem mais de 10 anos e já formou diversos profissionais que não precisaram sair de suas cidades de origem para ter um ensino superior. Segundo o diretor da instituição, Luís Melo, a faculdade veio para ajudar no desenvolvimento do interior. “A FIS está consolidada como uma das melhores instituições de ensino superior do Nordeste, isso reflete no desenvolvimento regional. Como o próprio nome da instituição sugere, ela veio para integrar e desenvolver os sertões através do conhecimento”, comentou.

Atualmente, a FIS mantém quase 200 funcionários, capacitados e adaptados para melhor atender às necessidades dos alunos, dos quais 108 são docentes com titulações de doutor, mestre e especialista. Dotada de infraestrutura moderna, a Faculdade de Integração do Sertão possui salas de aula climatizadas, laboratórios, biblioteca, espaços para estudo. No que diz respeito à infraestrutura e segurança, a IES mantém o acesso às dependências da faculdade por meio de leitura biométrica em catracas, segurança particular e ambientes com monitoramento por câmeras em tempo real.

A FIS funciona em dois modernos blocos no Bairro Tancredo Neves, dotados de acessibilidade, piso tátil, salas de aulas e laboratórios das áreas de saúde, informática e engenharia totalmente climatizados, além de espaços para orientação de pesquisas e orientação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Há na instituição o Posto de Pronto Atendimento de Enfermagem e a Clínica de Fisioterapia, que além de alunos e funcionários da FIS, atende a comunidade em geral.

Para o diretor da FIS, Luís Pereira, o diferencial da instituição é a possibilidade de aprender na prática. “A FIS por ter vários cursos de saúde entende que faz-se necessário atender a população nas diversas especialidades. Com isso, o aluno aprende de forma prática, os professores podem realizar projetos de pesquisa e extensão e a comunidade também é beneficiada. A ciência tem que estar a serviço do homem”, finaliza.