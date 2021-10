Falso funcionário da Celpe aplica golpes em moradores do Sertão de PE

O homem é autor de pelo menos cinco crimes semelhantes nas cidades de Floresta, Belém do São Francisco e Itacuruba.

Os Policiais Militares da 1ª CIPM estão a procura de um homem que se passa por funcionário da Celpe e está aplicando golpes em moradores de Floresta e região do Sertão Pernambucano.

De acordo com informações do blog O Povo com a Notícia, o suspeito anda em uma moto modelo CG, de cor vermelha e placa PRT- 1H19.

Ainda segundo as informações, o homem teria visitado duas residências alegando que iria avaliar o consumo de energia para que assim, tivesse acesso aos imóveis. Dessa forma, entrando nas residências, ele furtava dinheiro e objetos.

O homem é autor de pelo menos cinco crimes semelhantes nas cidades de Floresta, Belém do São Francisco e Itacuruba.

A Polícia Militar disponibiliza um número para denúncias sobre roubos por meio do WhatsApp. Através do canal, é possível enviar para o número (87) 8877-2145 imagens, vídeos e mensagens de texto. A identidade do denunciante e denunciado é preservada.

DO Nayn Neto