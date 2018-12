Falta de chuva na Barragem de Jucazinho provoca alteração de calendário em cidades do Agreste

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) irá implantar, a partir do sábado (1º), um novo calendário de abastecimento para oito cidades do Agreste atendidas pela Braagem de Jucazinho, no Agreste de Pernambuco. Como o reservatório está com apenas 3% da capacidade de água, que corresponde a 12,7 milhões de metros cúbicos, não há mais condições de assistir os municípios do Tramo Norte de Jucazinho pelo calendário vigente.

O novo calendário irá vigorar para os municípios de Casinhas, Frei Miguelinho, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Toritama, Vertentes e Vertente do Lério. A partir de sábado (1º), o regime de abastecimento será de dez dias com água e 15 dias sem. O atual calendário atendia à população desses municípios por um período de dez dias com água e um intervalo de cinco dias sem abastecimento.

A medida, segundo o gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Bruno Adelino, é uma medida preventiva para evitar que a barragem entre em colapso. “Iremos administrar o volume de água destinado a essas cidades para que não haja a interrupção da distribuição de água nas torneiras até o período de inverno da região, que se inicia em abril”, afirmou o gerente.

A Barragem de Jucazinho passou um ano e sete meses em colapso. Em junho deste ano, após a ocorrência de chuvas, a operação do Sistema Jucazinho retomou, voltando a abastecer as cidades, que estavam em colapso, pela rede de distribuição. (G1)