Falta de cinto tem relação com 48,3% das lesões em vítimas de trânsito em Pernambuco

A falta de cinto de segurança tem relação com 48,3% dos casos de lesões em ocupantes de veículos em Pernambuco. É o que aponta uma amostragem feita em 2018, a partir da análise de fichas de notificação de acidentados em transportes terrestres preenchidas de forma obrigatória em 17 hospitais regionais do estado.

Esses dados fazem parte de estatísticas da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que participa, a partir desta quarta-feira (1º), das ações do Maio Amarelo. O movimento, criado há oito anos, tem como foco a conscientização de motoristas em todo o Brasil.

As informações sobre as vítimas e as circunstâncias da colisão são coletadas por profissionais de saúde quando os acidentados dão entrada em hospitais gerais de Pernambuco. São levados em conta dados repassados por pessoas que testemunharam os acidentes ou até mesmo as vítimas.

A amostragem aponta também que, entre os motociclistas acidentados, 24% deles não usavam capacete. O consumo de álcool por motoristas ou pilotos de moto teve relação com 21% das notificações.

De acordo com a SES, profissionais de saúde que atuam nessas unidades, chamadas de Sentinelas, registraram, em 2018, que 31,3 % dos acidentes ocorreram no período da tarde e 29%, à noite.

Os fins de semana aparecem como período com maior percentual de acidentes registrados. Nos domingos, foram feitas 22,9% das notificações, enquanto os sábados ficaram com 17%.

Maio Amarelo

Aproveitando o feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador, a Secretaria de Saúde deu início a ações de conscientização sobre a Operação Lei Seca. As atividades ocorreram no segundo Jardim, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Ao longo do mês, estão previstas mais 60 atividades, incluindo palestras, ações em bares e restaurantes, empresas, sindicatos, escolas, mercados públicos, feiras livres, terminais de ônibus e parques.

Nas ações, a Operação Lei Seca leva equipes compostas por pessoas com deficiência ou que se locomovem com cadeiras de roda e muletas por causa de acidentes de trânsito. Elas distribuem informativos e e fazem demonstrações dos testes de bafômetro.

Maio se tornou referência mundial para a conscientização de motoristas, motociclistas e pedestres quando a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, em 2011.

Em 2019, a campanha tem como mote “No trânsito, o sentido é a vida”. A cor amarela simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

Atitudes e comportamentos saudáveis no trânsito

Todos os ocupantes do veículo, adultos e crianças, devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro.

Nos carros, crianças de até 7 anos e meio devem usar equipamentos de proteção adequados à idade (bebê conforto, cadeirinhas ou assento de elevação).

Pedestre deve sempre ser respeitado.

Dirigir embriagado reduz em até 25% o tempo de reação, aumentando o risco de acidentes.

Bicicleta também é veículo, portanto deve respeitar a sinalização de trânsito. Motorista, mantenha uma distância segura de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas.

Respeite os limites de velocidade. Reduza a velocidade em frente a escolas ou lugares de grande concentração de pedestres.

Motociclista deve usar sempre equipamentos de proteção: capacete, luvas, botas e jaqueta.

Respeite as vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. A gentileza melhora a convivência no trânsito.

Não use o celular enquanto dirige. A distração é um dos principais fatores de risco para quem está ao volante.

Dirigir cansado ou com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Pare e descanse antes de pegar a estrada.

Do G1