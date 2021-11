Faltam delegados em 65 delegacias de Pernambuco

Por Raphael Guerra/JC

Enquanto os números de roubos e furtos crescem em Pernambuco – pelo terceiro mês consecutivo – e a sensação de insegurança aumenta, a falta de efetivo policial para investigar os crimes fica cada vez mais notória. Levantamento exclusivo obtido pelo JC, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), revela que 30% das delegacias do Estado não têm com delegados titulares. O problema maior está nos municípios do interior.

De 217 delegacias de polícia, 65 não tem delegados titulares. Por causa disso, profissionais precisam trabalhar em mais de uma delegacia, fazendo rodízio e acumulando investigações. “Tem delegado respondendo por até seis delegacias”, revelou o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (Adeppe), Francisco Rodrigues.

Na lista de municípios sem delegados aparecem Itapissuma, Aliança, Vicência, Lagoa do Carro, Ferreiros, Camutanga, Escada, Glória do Goitá, Primavera, Chã de Alegria, Água Preta, Quipapá, Rio Formoso, Joaquim Nabuco, Xexéu, Jaqueira, Belém de Maria, Agrestina, Lagoa dos Gatos, Sairé, Belo Jardim, São Caetano, Cachoeirinha, Poção, Passira, Frei Miguelinho, Jataúba, Vertentes, entre outros.

