Família do advogado espancado por ex-cliente em Serra Talhada contesta versão repassada para a polícia

Pollyana Freire, sobrinha Domingos Sávio, 56, espancando no último domingo em Serra Talhada, no Sertão, concedeu entrevista a TV Jornal no Hospital da Restauração, no Recife, onde o advogado segue internado em estado grave.

Ela questionou a versão do suspeito, que teria dito a polícia que pagou R$ 300,00 para que o advogado resolvesse um problema com a carteira de habilitação apreendida, no entanto, o profissional não resolveu. Segundo Pollyana, os R$ 300,00 se referem a uma causa trabalhista.

