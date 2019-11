‘Família está esperançosa’, diz amiga de Gugu Liberato

O apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, sofreu um acidente doméstico em sua casa, em Windermere, arredores de Orlando, e foi levado ao hospital em estado grave. Em conversa com QUEM nesta sexta-feira (22), a escritora, autora de TV e jornalista Letícia Dornelles – que é amiga de Gugu, com quem já trabalhou várias vezes – contou que, assim que soube do acidente, conversou com Homero Salles, que durante anos trabalhou como diretor do programa do apresentador.

“Entrei em contato com o Homero, que foi para lá quando soube do acidente, e ele disse que o estado do Gugu é crítico e a família está esperançosa, mas com os pés no chão. Toda a família dele está em Orlando: os filhos, os irmãos, Dona Maria do Céu, que é a mãe dele, e a mãe dos filhos dele. Ele está vivo e em observação por 48 horas. Eu não posso ir nesse monento. Só posso orar muito pelo bem dele, que é uma pessoa muito boa, bom filho, bom pai e bom amigo”, conta.

“O Gugu faz parte da vida da gente desde que me entendo como gente, estou aqui só orando para que Deus tenha piedade dele e o proteja. As crianças precisam muito desse pai. Tenho uma admiração profunda pelo Gugu! Dois anos atrás fomos a Celebration visitar o Homero Salles e ele me falou: ‘a vizinhança é ótima, tem o Gugu, o Silvio Santos, compra uma casa aqui, você vai viver bem’. De repente ontem, eu estava no trabalho e recebi uma mensagem que ele tinha se acidentado e comecei a chorar. Fiquei muito aflita”, afirma.

Mais tarde, Letícia contou que o estado de saúde de Gugu “está exatamente como entrou, sem alterações”.

Acidente de Gugu Liberato

Gugu caiu na quarta-feira (20) de uma altura de cerca de 4 metros. Ele estava no sótão de sua casa em Windermere, nos arredores de Orlando, arrumando o ar condicionado, quando o piso, que era de gesso, cedeu, e o apresentador caiu no chão da cozinha, lesionando a cabeça dos dois lados. Rose di Matteo, mulher de Gugu, estava em casa no momento do acidente e ajudou a socorrê-lo.

Em um primeiro momento, a assessoria de imprensa afirmou apenas que ele ficaria em observação por 48h, e depois confirmou-se que o estado de saúde era, na verdade, grave. Em nota oficial divulgada na noite de quinta-feira, foi informado que Gugu está internado em estado grave na UTI e, ao contrário do que dizem os boatos que se espalharam pelas redes sociais, está vivo.

Familiares que moram no Brasil embarcaram para os Estados Unidos na manhã desta quinta-feira (21), entre eles Maria do Céu, de 90 anos, mãe do apresentador. Por volta das 19h30 (horário local), eles chegaram a Orlando para acompanhar de perto a evolução do quadro de saúde de Gugu. Muito abalada, ela chegou em uma cadeira de rodas, e foi recebida por Rose.

