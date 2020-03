Família pede ajuda para serra-talhadense, que enfrenta problemas de saúde e está internado

Os familiares do Policial Militar, Paulo Lopes da Silva, de 39 anos, mais conhecido por ‘Cabo Lopes’, estão realizando uma campanha para ajudar o serra-talhadense, que está internado no Hospital São Vicente devido a um problema de saúde.

De acordo com a esposa de Paulo Lopes, ele está com uma infecção urinária e foi levado para o hospital particular devido a pandemia que estamos vivendo, evitando o contato com outros pacientes.

“Pessoal, venho por meio do Jornal Desafio Online fazer um apelo pelo nosso irmão, Cabo Lopes, que infelizmente teve que ser internado no Hospital São Vicente em Serra Talhada, o hospital é particular e sabemos o quanto é caro cada dia de internação.

Nós da família estamos fazendo esse apelo a todos os amigos e irmãos de farda que puderem ajudar-nos.

Qualquer valor será bem vindo, pois estamos passando por dificuldades para mantê-lo internado”. Falou Marcilene Alcântara, esposa de Paulo.

Ajuda

As pessoas interessadas em prestar ajuda no tratamento de saúde do Cabo Lopes podem entrar em contato com Marcilene, através do número: (87) 9.9625-7724 (whatsapp).

Para aquelas pessoas que moram distante da Capital do Sertão do Pajeú e querem ajudar também, segue abaixo o número da conta que a família está disponibilizando para ajuda.

Conta para doação

Banco: Bradesco

Agência: 0586

Conta corrente: 55126-0