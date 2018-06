Família procura homem que desapareceu em Santa Cruz da Baixa Verde

A família de José Orlando de Oliveira, está desesperada com o desaparecimento do mesmo. Orlando está desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira (01).

De acordo com informações da família, José Orlando saiu de casa, no município de Santa Cruz da Baixa Verde, e foi visto pela última vez na Rua José Lopes, nas proximidades da Unidade Mista São Francisco, no Centro da cidade.

Ainda segundo informações, essa é a primeira vez que Orlando desaparece, sem avisar a ninguém.

Quem souber do paradeiro de José, favor manter contato com Osmar (irmão), pelo fone: (87) 9.8814-8542 (whatsapp).