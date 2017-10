A família do senhor Silvino está procurando pelo o mesmo, ele fugiu do Abrigo Ana Ribeiro nessa quinta-feira (19), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações dos familiares, Silvino trajava short verde e camisa listrada nas cores verde e vermelho. Ainda de acordo com familiares, o idoso sofre de Alzheimer.

Os familiares pedem que qualquer informação, ligar para (87) 9. 9953-3030.