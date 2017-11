Familiares, OAB e presidente da Câmara expressam tristeza e revolta no velório de advogado em Serra Talhada

Familiares, amigos e autoridades estiveram na manhã dessa quinta-feira (23) no velório do advogado Domingos Sávio de Lima, que faleceu na quarta-feira (22) no Hospital da Restauração (HR). Um primo advogado, o presidente da OAB seccional Serra Talhada, Dr. Esterfferson Nogueira e o Presidente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, Nailson Gomes, onde Domingos era assessor jurídico, expressam tristeza e revolta.

Ele estava internado na unidade há mais de um mês, depois de ser agredido por um ex-cliente.

Veja na reportagem da TV Jornal Interior:

Via Blog do Luiz Carlos