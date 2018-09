Familiares reconhecem corpo de jovem encontrado na PE-365 em Serra Talhada

Familiares reconheceram o corpo encontrado numa casa abandonada, na PE-365, na Fazenda Nova, na Zona Rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com os familiares, o corpo encontrado é do jovem Alisson, conhecido por ‘novinho’, o qual estava desaparecido há 22 dias. Apesar do avançado estado de putrefação, eles relataram ao blog de Nayn Net, que reconheceram a vítima, pelas roupas e pela sandália que estavam junto ao corpo do jovem.

De Nayn Neto